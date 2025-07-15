При столкновении фуры и Lifan под Самарой погибла женщина

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Во вторник, 15 июля, в Волжском районе Самарской области столкнулись фура и легковой автомобиль. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"