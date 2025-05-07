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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Домклик назвал города с наибольшим снижением цен на вторичное жильё

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Домклик определили региональные центры (столицы субъектов РФ), где наиболее заметно снизились цены на квадратный метр вторичного жилья за период с января по конец апреля 2025 года. В лидерах — Воронеж (-3,6%), за ним следуют Архангельск (-3,5%) и Мурманск (-3,4%).

Региональные центры с наибольшим снижением стоимости "вторички" январь — апрель 2025 года

По итогам четырех месяцев 2025 года наибольшее снижение цен на вторичную недвижимость отмечено в Воронеже — 3,6%. В январе 2025 года квадратный метр готовой квартиры там стоил 110 тыс. руб., а к концу апреля — 103 тыс. руб.

На втором и третьем местах расположились Архангельск (-3,5%) и Мурманск (-3,4%) с почти идентичным снижением цен.

В Челябинске "вторичка" потеряла в цене ровно 3% или 3,2 тыс. рублей, а в Ставрополе — 2,7%. В Петропавловске-Камчатском (-1,5%), как и в Абакане (-0,7%), вторичное жилье дешевеет вместе с первичным.

В Анадыре, столице Чукотского автономного округа, квадратный метр вторичного жилья стал дешевле на 1,4%. Менее чем на 1% цены снизились в Рязани (-0,9%) и Нижнем Новгороде (-0,6%).

Аналитики отметили крайне неоднородную ситуацию с предложением на рынке вторичного жилья. Так, в Воронеже объём предложений сократился на 27,3%, в Челябинске — на 25,5%, в Ставрополе — на 20,7%. Напротив, в Петропавловске-Камчатском за неполные четыре месяца предложение выросло более чем на 60%. Сравнительно умеренный рост квартир на продажу зафиксирован, в том числе и в городах-лидерах рейтинга: Архангельск (13,2%) и Мурманск (13,9%).

В целом по России с января по конец апреля 2025 года наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению предложения на рынке вторичного жилья: объём готовых квартир уменьшился на 1%.

Методология

Аналитики Домклик рассмотрели данные витрины сервиса по стоимости кв. м на вторичном рынке на январь 2025 года и конец апреля 2025 года в городах — региональных центрах субъектов РФ.

На основе проведенного анализа эксперты вычислили разницу в стоимости кв. м и выделили региональные центры с наибольшим снижением цены в процентном отношении за указанный временной промежуток.

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