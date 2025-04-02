В Самаре выставили на продажу участок с общественным туалетом

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о выставлении на торги земельного участка по ул. Михаила Сорокина, 1а в Самаре. Он находится около бывшего кинотеатра "Весна" недалеко от станции метро Спортивная на ул. Гагарина.
Участок площадью 251 кв. м относится к землям населенных пунктов.
"Кадастровый номер: 63:01:0910008:1034 с ветхим строением, подлежащим сносу (общественный туалет) кадастровый номер: 63:01:0910008:982, адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, Михаила Сорокина, д. 1а", — указано в официальном опубликовании.
Участок выставлен на продажу из-за долгов Альфии Гакиловой экс-супруге председателя правления АО Банк "РКБ" Рината Гакилова. Гакилов и его партер Рафаиль Абдрашитов ранее владели зданием кинотеатра "Весна".
И Абдрашитов, и Гакилов ранее получили сроки за мошенничество со средствами банка. Оба проходят процедуру банкротства.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.