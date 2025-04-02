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В Самаре выставили на продажу участок с общественным туалетом

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о выставлении на торги земельного участка по ул. Михаила Сорокина, 1а в Самаре. Он находится около бывшего кинотеатра "Весна" недалеко от станции метро Спортивная на ул. Гагарина.

Фото: nspd.gov.ru

Участок площадью 251 кв. м относится к землям населенных пунктов. 

"Кадастровый номер: 63:01:0910008:1034 с ветхим строением, подлежащим сносу (общественный туалет) кадастровый номер: 63:01:0910008:982, адрес: Россия, Самарская область, г. Самара, Михаила Сорокина, д. 1а", — указано в официальном опубликовании. 

Участок выставлен на продажу из-за долгов Альфии Гакиловой экс-супруге председателя правления АО Банк "РКБ" Рината Гакилова. Гакилов и его партер Рафаиль Абдрашитов ранее владели зданием кинотеатра "Весна".

И Абдрашитов, и Гакилов ранее получили сроки за мошенничество со средствами банка. Оба проходят процедуру банкротства.

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