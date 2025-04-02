В Самаре выставили на продажу участок с общественным туалетом

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В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о выставлении на торги земельного участка по ул. Михаила Сорокина, 1а в Самаре. Он находится около бывшего кинотеатра "Весна" недалеко от станции метро Спортивная на ул. Гагарина.