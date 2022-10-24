Облсуд изменил приговор банкиру Ринату Гакилову

Самарский областной суд опубликовал апелляционное определение по делу экс-владельца Регионального коммерческого банка Рината Гакилова. Ранее его признали виновным в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, Гакилов, а также советник председателя правления банка Рафаэль Абдрашитов получали через подставных лиц потребительские кредиты — под залог земельных участков в Красноярском районе. Стоимость земли завышали. В итоге ущерб банку составил почти 62 млн рублей.

Абдрашитов получил по двум приговорам районных судов пять лет лишения свободы за мошенничество, Гакилов — два с половиной года колонии общего режима.

Гакилов вердикт обжаловал в Самарском областном суде.

"В апелляционной жалобе адвокат Каркотка, действуя в защиту осужденного Гакилова, называет вынесенный приговор незаконным, необоснованным, постановленном на домыслах, в связи с чем требующий отмены с постановкой решения об оправдании ее доверителя в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", — пояснили в облсуде.

Интересно, что по версии защиты, Гакилова знали в банке как сотрудника, а не как руководителя. Кроме того, некоторые свидетели подтверждают, что кредитные средства банка привлекались без участия Гакилова.

"Адвокат считает, что обвинение строится на признательных показаниях одного из свидетелей о том, что Гакилов знал, что выданные кредиты физическим лицам — это технические кредиты, однако ранее говорил, что не знает, как проходил совет директоров, кредитованием клиентов занимался кредитный комитет, в который Гакилов не входил", — следует из апелляционного решения.

Кроме того, защитник настаивает, что четыре тайных свидетеля не смогли назвать фирмы, подконтрольные Гакилову, а также не удалось выяснить, откуда у них имеется информация о технических кредитах.

Также, по версии адвоката, позиция Гакилова о непричастности является достоверной, "так как документы, которые ему приносили на подпись, он не перепроверял".

Впрочем, облсуд учел показания и других свидетелей, а также то, что у Гакилова был контрольный пакет акций банка и он участвовал в принятии решений.

Кроме того, свидетели подтвердили, что Гакилов совместно с подельником подыскали 20 человек — это были родственники, доверенные люди, друзья, сотрудники подконтрольных организаций, знакомые, согласившиеся оформить на свое имя фиктивные кредитные обязательства за денежное вознаграждение, для выдачи им кредитов. А дальше дали распоряжение руководителю кредитного управления банка о подготовке кредитных договоров и сборе кредитных документов для досье клиента банка.

"Аккумулированные на корреспондентском счете денежные средства использовали для выдачи кредитов подконтрольным физическим лицам, со счетов которых кредитные деньги безналичным способом переводились на расчетный счет ООО", — указано также в апелляционном определении.

Дальше, по данным свидетелей, со счетов фирмы деньги перечисляли на счета трех человек. Те снимали деньги через кассу и передавали еще одному участнику событий. Последний часть денег (фактическую реальную стоимость земельных участков) оставлял себе. А остальные средства передавал еще одному человеку для Гакилова и его подельника.

Самарский областной суд постановил изменить решение по уголовному делу Гакилова. Ему пересчитали и зачли время пребывания под стражей в срок отбывания наказания. А в остальной части приговор оставили без изменения.