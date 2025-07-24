Директора сельхозпредприятия из Самарской области осудили за мошенничество

В Исаклинском районе Самарской области суд вынес приговор 68-летнему директору сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчину признали виновным в покушение на мошенничество и мошенничестве. В августе и октябре 2024 г. он дважды обращался в районную администрацию с заявлениями о возмещении затрат, за II и III кварталы 2024 г., связанных с молочным скотоводством. При этом мужчина предоставил ложные сведения о количестве поголовья коров. В итоге фермер получил в сумме 799 тыс. рублей.

По аналогичному заявлению о возмещении затрат за I квартал 2024 г., направленному в ноябре 2024 г., обвиняемому отказали.

Суд назначил фермеру штраф 750 тыс. рублей.