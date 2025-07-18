В Самаре вынесли приговор за госизмену

В пятницу, 18 июля, Самарский областной суд вынес приговор по делу о государственной измене.

Некоего К. Пеева признали виновным в госизмене и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 250 тыс. руб. и ограничением свободы на год. Также мужчину на два года запретили работать на оборонно-промышленных предприятиях, подведомственных Министерству обороны РФ.