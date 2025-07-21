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Суды Происшествия

В Самаре осудили владелицу "резиновой" квартиры

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С декабря 2023 г. по ноябрь 2024 г. женщина неоднократно ставила на учет иностранцев в своей квартире. Всего в помещении зарегистрировали 42 мигранта. При этом в реальности они там не жили.

Суд назначил самарчанке штраф 300 тыс. руб. в доход государства.

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