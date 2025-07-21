В Самаре осудили владелицу "резиновой" квартиры

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С декабря 2023 г. по ноябрь 2024 г. женщина неоднократно ставила на учет иностранцев в своей квартире. Всего в помещении зарегистрировали 42 мигранта. При этом в реальности они там не жили.
Суд назначил самарчанке штраф 300 тыс. руб. в доход государства.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...