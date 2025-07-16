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Суды Происшествия

Жительницу Самары осудили за финансирование украинской псевдорелигиозной организации

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в причастности к финансированию украинской псевдорелигиозной организации "АллатРа", деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сообщает УФСБ по Самарской области.

Деятельность злоумышленницы была пресечена в 2025 году. Установлено, что подозреваемая неоднократно переводила деньги функционеру московской ячейки в интересах указанной структуры.

"Аккумулированные денежные средства использовались украинскими кураторами для оказания содействия вооруженным силам Украины, организации антироссийской риторики, а именно дискредитации политики федеральных и региональных органов власти, распространения недостоверных материалов о вооруженных силах Российской Федерации", - уточняют в УФСБ.

Решением суда фигурантка уголовного дела признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ "Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ".

24 июня 2025 г. Верховным судом Российской Федерации удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ о признании международного общественного движения "АллатРа" экстремистской организацией.

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