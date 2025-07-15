Двое тольяттинцев получили сроки за организацию незаконной миграции

Центральный районный суд Тольятти вынес приговор двоим местным жителям, которых обвиняли в организации незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Тольяттинцы за деньги помогали гражданам среднеазиатских республик необоснованно продлевать срок пребывания на территории РФ. При этом иностранцы фактически не работали и не жили по адресам регистрации.

Суд приговорил обвиняемых к двум с половиной и четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Также они должны будут выплатить штрафы 250 и 650 тыс. рублей.