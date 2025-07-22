Самарец получил срок за фиктивную регистрацию 95 мигрантов

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции установили, что ранее отбывавший наказание в колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере житель Кировского района в течение 2024 г., по месту своей регистрации в помещении многоквартирного дома, незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

Собственник жилища, в настоящее время работающий на автомойке, признался, что за вознаграждение в размере около 20 тыс. руб. фиктивно прописал у себя 95 иностранных граждан. Тем самым, как установили полицейские, он лишил возможности ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ.

Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 29 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ", и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся. Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства.

С учетом всех обстоятельств, суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.