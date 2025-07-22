16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец получил срок за фиктивную регистрацию 95 мигрантов Суд вынес новый приговор "черному риелтору" из Самарской области Лилии Малебской "Помощники" из Узбекистана избили и ограбили ветерана СВО В Самаре вынесли приговор за госизмену Экс-министр строительства Николай Плаксин получил четыре года колонии

Суды Происшествия

Самарец получил срок за фиктивную регистрацию 95 мигрантов

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции установили, что ранее отбывавший наказание в колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере житель Кировского района в течение 2024 г., по месту своей регистрации в помещении многоквартирного дома, незаконно поставил на миграционный учет 95 иностранных граждан, понимая, что жилое помещение для проживания такого количества граждан не предназначено.

Собственник жилища, в настоящее время работающий на автомойке, признался, что за вознаграждение в размере около 20 тыс. руб. фиктивно прописал у себя 95 иностранных граждан. Тем самым, как установили полицейские, он лишил возможности ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ.

Сотрудниками полиции Управления МВД России по г. Самаре в отношении фигуранта возбуждено, соединено в одно производство и расследовано 29 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ", и вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся. Суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции доказательства.

С учетом всех обстоятельств, суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3