Самарские юристы выиграли процесс о "плохом запахе"

Юристы в Самарской области рассказали о выигранном процессе о запахе навоза в одном из сел. Изначально "битва" разразилась между соседями.

"Хозяйка жилого дома каждый день открывала окна своего дома с опаской. Вместо утренней свежести - волна удушающего запаха навоза, доносящегося с соседнего участка. Всего в 4 м от ее дома, буквально под боком, соседка содержала коров, кур и бычка и складировала навоз. Плодородие одного стало адом для другого", - рассказала в соцсетях юрист АБ "Хальченко и партнеры" Ксения Касаева.

Как объясняют адвокаты, страдающая от неприятного запаха женщина обращалась

в администрацию, в Роспотребнадзор, ветеринарные службы. Но ничего не изменилось. Тогда женщина решила подать в суд.

"Суд разобрался по справедливости: подтвердил, что сарай с коровами находится слишком близко к дому истца; установил, что навоз действительно складировался с нарушениями - прямо у забора соседей; обязал ответчика устранить навозную "свалку" и отодвинуть хлев минимум на 10 метров; и, наконец, взыскал компенсацию морального вреда - пусть и скромную, но важную: 8 тыс. рублей", - отмечают юристы.

Как говорят адвокаты, в решении суда отмечено, по сути, право человека на благоприятную среду.