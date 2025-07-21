Мигрант пытался дать взятку пограничнику в самарском аэропорту

В Самаре суд вынес приговор иностранцу, которого обвиняли в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщает региональное СУ СК.
23 октября 2024 г. мужчина в самарском аэропорту Курумоч попытался дать взятку сотруднику пограничного контроля, чтобы тот выпустил его из страны. Дело в том, что обвиняемый не мог выехать из-за наложенного приставами запрета. Пограничник отказался от денег.
В итоге суд назначил иностранцу штраф.
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