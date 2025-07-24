Пенсионер из Самарской области избил подругу металлическим совком

Сергиевский районный суд Самарской области вынес приговор 78-летнему жителю пос. Серноводск. Мужчину обвиняли в нападении на подругу. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В апреле 2025 г. он выпивал со знакомой. Застолье затянулось на несколько дней, а потом произошел конфликт. В итоге обвиняемый несколько раз ударил приятельницу металлическим совком по голове. Потерпевшая получила травмы средней тяжести.
Суд назначил сельчанину год лишения свободы условно.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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