Пенсионер из Самарской области избил подругу металлическим совком

Сергиевский районный суд Самарской области вынес приговор 78-летнему жителю пос. Серноводск. Мужчину обвиняли в нападении на подругу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2025 г. он выпивал со знакомой. Застолье затянулось на несколько дней, а потом произошел конфликт. В итоге обвиняемый несколько раз ударил приятельницу металлическим совком по голове. Потерпевшая получила травмы средней тяжести.

Суд назначил сельчанину год лишения свободы условно.