Жительница Самарской области получала деньги на ребенка-инвалида, которого не содержала

В Самарской области суд вынес приговор жительнице Богатовского района, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 2019 по 2024 г. женщина незаконно получала социальные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, который фактически находился на полном государственном обеспечении в доме-интернате. Всего ей выплатили 870 тыс. рублей.

Суд назначил сельчанке два года лишения свободы условно со штрафом 30 тыс. рублей.