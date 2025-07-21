Жительница Самарской области получала деньги на ребенка-инвалида, которого не содержала

В Самарской области суд вынес приговор жительнице Богатовского района, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
С 2019 по 2024 г. женщина незаконно получала социальные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, который фактически находился на полном государственном обеспечении в доме-интернате. Всего ей выплатили 870 тыс. рублей.
Суд назначил сельчанке два года лишения свободы условно со штрафом 30 тыс. рублей.
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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