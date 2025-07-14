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Суды Происшествия

Жительнице Самарской области вынесли приговор за передачи взяток за установление инвалидности

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрел приговор местной жительнице по фамилии Праслова. Ее обвиняли в целом ряде случаев посредничества во взяточничестве.

Согласно опубликованию облсуда, Праслова знакомилась с различными медработниками и сотрудниками БМСЭ. И договаривалась с ними о признании граждан инвалидами, проведении медосмотров с нужным результатом, изготовлении справок на бланках медучреждений. В частности, в приговоре есть эпизод об обращении за получением нужной категории годности экс-сотрудника ДПС, который собирался в другое подразделение. 

Кинельский районный суд приговорил Праслову к шести годам колонии общего режима. Также была конфискована в доход государства сумма, эквивалентная сумме, полученной при совершении преступлений — 1,750 млн рублей. В апелляционной инстанции приговор оставили в силе.

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