Суд вынес новый приговор "черному риелтору" из Самарской области Лилии Малебской

Самарский областной суд вынес решение по делу риелтора Лилии Малебской и фитнес-инструктора Сергея Баринова. Женщина уже отбывает наказание за жуткие преступления в 63 регионе.

Напомним, согласно материалам дела, целая группировка "черных риелторов" орудовала в Тольятти с 2009 по 2019 год. Малебская позиционировала себя как риелтор. Сирот к ней направляли, в том числе и сотрудники городской администрации. Жертвами банды становились детдомовцы, старики, и те, кого принято называть асоциальными элементами. Кто-то из жертв банды лишался жилья, когда подписывал документы под воздействием алкоголя или наркотиков, кого-то и вовсе убили. Две пособницы Малебской — Лобанова и Бегунова — по версии следствия, во время сделок с недвижимостью играли роли жертв — их фото вклеивали в отнятые паспорта. В деле есть три убийства. Жертвами стали 54-летний ветеран МВД Андрей Индеев, которому размозжили голову и 55 раз пырнули ножом, и два выпускника детдома — 19-летняя Наталья Асиянова, которая исчезла в 2011 г. (ей связали руки и забили насмерть восемью ударами молотка), и 20-летний Виктор Никонов (умер в поле от переохлаждения без верхней одежды и ботинок). Все тела обнаружили случайно около трассы. Лилия Малебская тогда получила 23 года лишения свободы.

Сейчас ей добавили срок по еще одному эпизоду. Как следует из материалов суда, член КФПК хотел получить деньги на развитие кооператива под залог земельного участка, который был по договору купли-продажи оформлен на родственницу. Мужчину познакомили с Малебской. Та взялась помочь и сообщила, что нашла родственницу мужчины и обо всем с ней договорилась. Малебская же попросила снять арест с участка. Дальше участок она оформила на Баринова. Узнав это, потерпевший мужчина снова попросил наложить арест на землю, но его впоследствии тоже сняли без ведома мужчины по решению суда.

В итоге Малебской добавили наказание, общий срок заключения для нее составляет 24 года и шесть месяцев. Баринову тоже добавили наказание к прошлой судимости — его срок теперь составляет семь лет колонии общего режима.