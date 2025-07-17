Житель Самарской области отправится в колонию за нападение с ножом на собутыльника

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор 42-летнему местном жителю, которого признали виновным в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В конце 2024 г. он выпивал с 51-летним приятелем в его квартире в пос. Черновский. Потом они поссорились из-за ревности к жене потерпевшего, началась драка. В итоге обвиняемый несколько раз ударил ножом потерпевшего и скрылся.
Как оказалось, ранее мужчина уже был неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством и убийство.
Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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