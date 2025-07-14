Отец троих детей из Самарской области забил до смерти жену

В Самарской области суд вынес приговор жителю Октябрьска, которого обвиняли в причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ночью 4 декабря 2024 г. мужчина выпивал с женой в подвале, чтобы не разбудить троих детей. В какой-то момент супруги поссорились, и муж ударил женщину кулаком в живот. Она скончалась на месте от разрыва печени.
Мужчина признал вину. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дети остались под опекой бабушки.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...