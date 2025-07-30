В Самаре мужчина признан виновным в убийстве сожительницы

В Самаре вынесли приговор 64-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) сожительницы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2025 г. осужденный, находясь в квартире по месту жительства, распивал со своей 42-летней сожительницей спиртные напитки. В какой-то момент между ними на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес им несколько ударов женщине.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления.

В ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.