Самарец получил шесть лет колонии за участие в АУЕ

Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в участии в экстремистской субкультуре. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Отбывая наказание в колонии, мужчина активное участвовал в деятельности криминальной субкультуры, которая решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории России (вероятно, речь идет об организации АУЕ — прим. Волга Ньюс). Обвиняемый принимал решения о передаче и распределении полномочий между осужденными согласно преступной иерархии, пропагандировал тюремные правила и вовлекал новых участников.
Суд приговорил самарца к шести годам лишения свободы в колонии особого режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...