Самарец получил шесть лет колонии за участие в АУЕ

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Красноглинский районный суд Самары вынес приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в участии в экстремистской субкультуре. Об этом сообщает региональная прокуратура.