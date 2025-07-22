Осужденные за вскрытую ФСБ аферу с жильем пытаются обжаловать приговор

Самарский областной суд начинает пересмотр дела исполнявшей обязанности нотариуса в Самаре Татьяны Лобановой, ее знакомого Александра Левашева и чиновницы Красноглинского района региональной столицы Эльвиры Хитродумовой.

Напомним, по версии следствия, троица провернула аферу с подделкой документов. В итоге они похитили недвижимость и деньги, ранее принадлежавшие умершему гражданину РФ, на общую сумму 3,5 млн рублей.

"Лобанова, исполняя обязанности нотариуса Самары О.А.Листовой, нотариально удостоверила договоры дарения недвижимого имущества, согласно которым умерший гражданин РФ подарил свою квартиру и два земельных участка подставному лицу. Также Лобанова удостоверила нотариальную доверенность для последующего хищения участниками указанной группы 500 тыс. руб. со счетов умершего. В результате государству был причинен существенный вред, в связи с тем, что похищенное имущество являлось выморочным", - сообщил источник Волга Ньюс версию следствия.

В следственном отделе УФСБ России по Самарской области возбудили уголовные дела в отношении Лобановой по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 1 ст. 202 ("Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами"), ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов") УК России. А позже обвинения предъявили и ее предполагаемым подельникам.

В итоге Лобанову приговорили к четырем с половиной годам колонии, Хитродумову к четырем годам, Левашова - к трем с половиной годам. 22 июля облсуд начал пересмотр дела. Согласно информации сайта суда Новокуйбышевска (первой инстанции), жалобы на приговор подали сами осужденные.