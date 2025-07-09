Экс-сотрудницу минстроя Самарской области осудили за взятки

Самарский областной суд пересмотрел приговор, вынесенный ранее экс-руководителю управления предоставления госуслуг в сфере градостроительства департамента госуслуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов министерства строительства Самарской области Н. Орловой.
Женщина получила взятки за, в том числе за покровительство и попустительство по службе.
Октябрьский районный суд 21 марта 2025 г. назначил Орловой по совокупности преступлений пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 1 млн руб. в доход государства. Также ее на четыре года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Защитник осужденной пожал апелляционную жалобу и просил смягчить назначенное. При этом приговор не понравился и прокуратуре — гособвинитель отмечал, что не был решен вопрос о конфискации незаконно полученных денег и о лишении женщины классного чина "действующий государственный советник Самарской области 1 класса". Гособвинение просило отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.
8 июля облсуд рассмотрел апелляционную жалобу и решил конфисковать у Орловой полученные в качестве взятки деньги. Также суд продлили арест автомобиля осужденной до выплаты штрафа и конфискации денег. В остальной части приговор остался без изменений.
Последние комментарии
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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