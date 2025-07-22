16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пять новых производителей отмечены знаком качества "Самарский продукт" Проект реставрации особняка Субботина-Шихобалова в Самаре разработает компания владельца синагоги Самарские производители вошли в число "Экспортеров года" в ПФО Самарские аграрные предприятия развивают экспорт при поддержке ФГБУ "Агроэкспорт" Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе

Экономика и бизнес

Авито представил обновленный логотип команды

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито разработал логотип Avito Team. Он будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях от Авито как работодателя. В основу дизайна легли почерки управляющих партнеров и сотрудников — представителей разных функций и направлений компании. Презентация состоялась на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с сотрудниками логотип увидели тысячи москвичей.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

"Авито — это тысячи профессионалов, которые каждый день работают, чтобы улучшить жизнь миллионов пользователей платформы. Для нас было важно, чтобы логотип команды отражал нашу внутреннюю культуру, ценности и — самое главное — был про людей внутри Авито. Мы хотели, чтобы он передавал атмосферу работы в компании — был живым, свободным и уникальным. И, как мне кажется, у нас это отлично получилось", — поделилась Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя в Авито.

Для логотипа предусмотрены две версии: статичная сочетает в себе написание от управляющих партнеров компании — Ивана Гуза и Сергея Пивня, а динамическая — отображает десятки вариантов написания от сотрудников.

По словам команды, которая разрабатывала логотип, его обновление и презентация — логическое продолжение проекта по развитию бренда работодателя. HR-департамент Авито нацелен как на удержание талантов, так и на привлечение новых сотрудников. Обновленный символ подчеркивает ценность каждого человека в команде Авито и уникальность подходов к работе.

Над новым логотипом команды Авито работали:

  • Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя;
  • Нина Леонидис, руководитель бренда работодателя;
  • Оля Пономарева, менеджер по развитию бренда работодателя;
  • Юлия Круглова, менеджер по развитию комьюнити и организации мероприятий;
  • Анна Овчинникова, старший дизайнер;
  • Алина Сафаева, дизайнер.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3