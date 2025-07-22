Авито представил обновленный логотип команды

Авито разработал логотип Avito Team. Он будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях от Авито как работодателя. В основу дизайна легли почерки управляющих партнеров и сотрудников — представителей разных функций и направлений компании. Презентация состоялась на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с сотрудниками логотип увидели тысячи москвичей.

"Авито — это тысячи профессионалов, которые каждый день работают, чтобы улучшить жизнь миллионов пользователей платформы. Для нас было важно, чтобы логотип команды отражал нашу внутреннюю культуру, ценности и — самое главное — был про людей внутри Авито. Мы хотели, чтобы он передавал атмосферу работы в компании — был живым, свободным и уникальным. И, как мне кажется, у нас это отлично получилось", — поделилась Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя в Авито.

Для логотипа предусмотрены две версии: статичная сочетает в себе написание от управляющих партнеров компании — Ивана Гуза и Сергея Пивня, а динамическая — отображает десятки вариантов написания от сотрудников.

По словам команды, которая разрабатывала логотип, его обновление и презентация — логическое продолжение проекта по развитию бренда работодателя. HR-департамент Авито нацелен как на удержание талантов, так и на привлечение новых сотрудников. Обновленный символ подчеркивает ценность каждого человека в команде Авито и уникальность подходов к работе.

Над новым логотипом команды Авито работали: