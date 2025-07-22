Авито представил обновленный логотип команды

Авито разработал логотип Avito Team. Он будет использоваться во внутренних и внешних коммуникациях от Авито как работодателя. В основу дизайна легли почерки управляющих партнеров и сотрудников — представителей разных функций и направлений компании. Презентация состоялась на медиафасаде Останкинской телебашни — вместе с сотрудниками логотип увидели тысячи москвичей.
"Авито — это тысячи профессионалов, которые каждый день работают, чтобы улучшить жизнь миллионов пользователей платформы. Для нас было важно, чтобы логотип команды отражал нашу внутреннюю культуру, ценности и — самое главное — был про людей внутри Авито. Мы хотели, чтобы он передавал атмосферу работы в компании — был живым, свободным и уникальным. И, как мне кажется, у нас это отлично получилось", — поделилась Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя в Авито.
Для логотипа предусмотрены две версии: статичная сочетает в себе написание от управляющих партнеров компании — Ивана Гуза и Сергея Пивня, а динамическая — отображает десятки вариантов написания от сотрудников.
По словам команды, которая разрабатывала логотип, его обновление и презентация — логическое продолжение проекта по развитию бренда работодателя. HR-департамент Авито нацелен как на удержание талантов, так и на привлечение новых сотрудников. Обновленный символ подчеркивает ценность каждого человека в команде Авито и уникальность подходов к работе.
Над новым логотипом команды Авито работали:
- Ксения Шаравьева, руководитель направления по внутренним коммуникациям и бренду работодателя;
- Нина Леонидис, руководитель бренда работодателя;
- Оля Пономарева, менеджер по развитию бренда работодателя;
- Юлия Круглова, менеджер по развитию комьюнити и организации мероприятий;
- Анна Овчинникова, старший дизайнер;
- Алина Сафаева, дизайнер.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
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... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
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