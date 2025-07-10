В Новокуйбышевске будут судить мужчину, нападавшего с перцовым баллончиком на прохожих

В Новокуйбышевске в суд поступило уголовное дело в отношении рецидивиста, обвиняемого в хулиганствах и нанесении побоев местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Речь идет о четырех уголовных делах, соединенных в одно производство и возбужденных по статьям 116 и 213 УК РФ в отношении местного жителя, неоднократно ранее судимого за угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

В ноябре 2024 г.в полицию начали обращаться жители Новокуйбышевска. В течение нескольких дней произошло несколько похожих инцидентов: неизвестный использовал газовое оружие, распыляя перцовую смесь на своих жертв, после чего скрывался.

Первое нападение произошло, когда 37-летняя местная жительница пыталась защитить своего 15-летнего сына с собакой от агрессивного незнакомца. В результате женщина получила ожог шеи. Второе нападение случилось, когда 71-летний мужчина не ответил на просьбу незнакомца "закурить" и злоумышленник выстрелил ему в щеку.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Во время допроса мужчина о своих конфликтах с местными жителями. Он сообщил, что использовал приобретенное онлайн газовое устройство в форме пистолета (сделанное из износостойкой пластмассы и предназначавшееся для распыления газа и свето-шумовых патронов) якобы для собственной "безопасности".

Правоохранители изъяли у злоумышленника само аэрозольное устройство, а также коробки с баллончиками и три корпуса отстрелянных сигнальных резьбовых патронов белого цвета.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. На период предварительного следствия в отношении мужчины избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.