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Суды Происшествия

Суд вынес приговор по делу о страшной аварии, где погибли двое детей

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области суд вынес приговор 27-летнему автомобилисту, признанному виновным в ДТП, в результате которого погибли два ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 28 сентября 2024 г. на 28 км дороги "Урал" — Исаклы — Шентала 27-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу там, где запрещен обгон, и столкнулся со Skoda Karoq под управлением 44-летнего мужчины.

В аварии погибли два ребенка: 11-летняя пассажирка Skoda Karoq и двухмесячная пассажирка Skoda Octavia. Кроме того, в больницу доставили находившихся в Skoda Karoq 44-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, а также 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину из второго автомобиля.

Суд приговорил автомобилиста к четырем годам колонии-поселении и лишил водительских прав на два с половиной года.

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