В Самарской области ушло в суд уголовное дело о страшной аварии, в которой погибли двое детей

В Самарской области отправили в суд уголовное дело о страшном ДТП, в котором погибли два ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, 28 сентября 2024 г. на 28 км дороги "Урал" — Исаклы — Шентала 27-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу там, где запрещен обгон, и столкнулся со Skoda Karoq под управлением 44-летнего мужчины.

В аварии погибли два ребенка: 11-летняя пассажирка Skoda Karoq и двухмесячная пассажирка Skoda Octavia. Кроме того, в больницу доставили находившихся в Skoda Karoq 44-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, а также 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину из второго автомобиля.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").