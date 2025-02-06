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ДТП Происшествия

В Самарской области ушло в суд уголовное дело о страшной аварии, в которой погибли двое детей

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отправили в суд уголовное дело о страшном ДТП, в котором погибли два ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 28 сентября 2024 г. на 28 км дороги "Урал" — Исаклы — Шентала 27-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу там, где запрещен обгон, и столкнулся со Skoda Karoq под управлением 44-летнего мужчины.

В аварии погибли два ребенка: 11-летняя пассажирка Skoda Karoq и двухмесячная пассажирка Skoda Octavia. Кроме того, в больницу доставили находившихся в Skoda Karoq 44-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, а также 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину из второго автомобиля.

Уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Анатолий Илларионов 24 сентября 2024 06:24 Два человека погибли в ДТП с автодомом и легковушкой под Самарой

Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.

Захар Безруков 31 августа 2024 09:15 На ул. Алма-Атинской "Газель" сбила 8-летнюю девочку

Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

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