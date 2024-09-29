Из-за ДТП с двумя погибшими детьми в Самарской области возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими в Шенталинском районе. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 28 сентября на 28 км дороги Урал — Исаклы — Шентала 27-летний водитель Skoda Octavia выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Karoq под управлением 44-летнего мужчины.
В аварии погибли два ребенка: 11-летняя пассажирка Skoda Karoq и двухмесячная пассажирка Skoda Octavia. Кроме того, в больницу доставили находившихся в Skoda Karoq 44-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, а также 27-летнего мужчину и 26-летнюю женщину из второго автомобиля.
В результате аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.