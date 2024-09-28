Подробности ДТП в Шенталинском районе: погибли двое детей

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К вечеру субботы, 28 сентября, стало известно, что в ДТП в Шенталинском районе в лобовом столкновении Skoda Octavia и Skoda Karog погибли двое детей, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области