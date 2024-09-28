В Шенталинском районе в ДТП погиб ребенок, шесть человек пострадали

В субботу, 28 сентября, на 28 км дороги "Урал — Исаклы — Шентала" произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.
Водитель Octavia допустил выезд на полосу встречного движения в месте где это запрещено. На месте ДТП погиб девятилетний ребенок.
В больницу доставлены шесть человек, из них двое детей — 11 лет и два месяца.
На месте для ликвидации последствий ДТП также работают ПСЧ 131 противопожарной службы Самарской области. Спасатели отключили АКБ и деблокировали пострадавших, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.