В Шенталинском районе в ДТП погиб ребенок, шесть человек пострадали

В субботу, 28 сентября, на 28 км дороги "Урал — Исаклы — Шентала" произошло лобовое столкновение автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Водитель Octavia допустил выезд на полосу встречного движения в месте где это запрещено. На месте ДТП погиб девятилетний ребенок.

В больницу доставлены шесть человек, из них двое детей — 11 лет и два месяца.

На месте для ликвидации последствий ДТП также работают ПСЧ 131 противопожарной службы Самарской области. Спасатели отключили АКБ и деблокировали пострадавших, сообщает ГУ МВД по Самарской области.