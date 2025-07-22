Жительницу Тольятти будут судить за организацию азартных игр

В мировой суд Автозаводского судебного района Тольятти отправилось уголовное дело 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в организации азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в январе 2025 г. женщина арендовала нежилое помещение на ул. Дзержинского, 25а и организовала там игорный клуб. А 14 апреля 2025 г. к ней в заведение пришли полицейские и изъяли оборудование.