Жительницу Тольятти будут судить за организацию азартных игр

В мировой суд Автозаводского судебного района Тольятти отправилось уголовное дело 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в организации азартных игр. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в январе 2025 г. женщина арендовала нежилое помещение на ул. Дзержинского, 25а и организовала там игорный клуб. А 14 апреля 2025 г. к ней в заведение пришли полицейские и изъяли оборудование.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы