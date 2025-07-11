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"Пришел с топором и ружьем": в Самарской области ревнивец чуть не убил бывшую жену Жителя Сызрани осудили за ложные обещания инвалидности Суд изъял участки у экс-главы Волжского района Евгения Макридина В Новокуйбышевске будут судить мужчину, нападавшего с перцовым баллончиком на прохожих Арестованный застройщик Михаил Жуков попытался "избавиться" от судьи

Суды Происшествия

"Пришел с топором и ружьем": в Самарской области ревнивец чуть не убил бывшую жену

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 63 регионе вынесли приговор по резонансному нападению на почве ревности. Жертвой чуть не стала молодая женщина. К счастью, она спаслась. А вот нападавшего отправили под суд за покушение на убийство.

"Суть произошедшего предельно обыденна: бывший муж в порыве ревности приехал к бывшей возлюбленной — молодой девушке — и, получив отказ в визите в ее частный дом, вооружился топором, разбил им окно и проник в дом, где нанес не менее четырех ударов в голову потерпевшей, от которых последняя потеряла сознание. А когда пришла в себя, увидела сидящего на диване уверенного в ее смерти бывшего мужа. Воспользовавшись его нахождением в состоянии опьянения, потерпевшей удалось скрыться, предварительно дважды обезоружив нападавшего: отняв у него сначала топор, а впоследствии и принесенное им ружье", — рассказали в адвокатском бюро "Хальченко и партнеры".

Адвокаты пояснили, что у их доверительницы (потерпевшей девушки) долгое время не хотели принимать заявление. В итоге юристы все же добились возбуждения уголовного дела и передачи в суд. На днях подсудимый был признан виновным в покушении на убийство. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима с компенсацией потерпевшей морального и материального вреда.

"Это дело — пример того, как важно не сдаваться, когда право на справедливость пытаются проигнорировать", — прокомментировали адвокаты.
 

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