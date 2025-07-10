16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд изъял участки у экс-главы Волжского района Евгения Макридина В Новокуйбышевске будут судить мужчину, нападавшего с перцовым баллончиком на прохожих Арестованный застройщик Михаил Жуков попытался "избавиться" от судьи Экс-сотрудницу минстроя Самарской области осудили за взятки Пятеро тольяттинцев отправятся в колонию за похищение людей и вымогательство

Суды Происшествия

Суд изъял участки у экс-главы Волжского района Евгения Макридина

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 174
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Служители Фемиды вынесли новое решение по иску прокуратуры к бывшему главе Волжского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как пояснили в ведомстве, Волжский районный суд Самарской области еще в 2024 г. удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина в пользу Российской Федерации двух незаконно полученных земельных участков. Общая площадь этих земель составляет 2 тыс. кв. м. Они находятся на территории ФГБНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)".

Прокурор в суде представлял доказательства, что участки выбыли из состава земель сельхозназначения в 2005 г. незаконно. Уголовное дело в отношении экс-главы района о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в связи с этой ситуацией прекратили из-за истечения сроков давности.

В апелляционной инстанции решение первого суда об изъятии участков отменили. Но облпрокуратура обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции. Там решение апелляции отменили и отправили на новое рассмотрение во вторую инстанцию. В итоге недавно суд в апелляции согласился с прокуратурой: земли должны быть истребованы. Это решение вступило в силу, сообщает облпрокуратура.

Напомним, ранее сообщалось о вероятной схеме вывода земель. Предполагалось, что земля была предоставлена в аренду за подписью главы Волжского района Вячеслава Брызгалова. В составе этой площади в конечном счете оказались и участки Макридина. В должности первого замглавы Волжского района он завизировал смену категории территории площадью 6,5 га (из сельхозземель в земли поселений), а потом и ее продажу компании "Комфорт".

Известно, что Евгений Макридин также представал перед судом по делу о смерти женщины от нападения собак. ЧП случилось в Южном городе. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3