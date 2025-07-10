Суд изъял участки у экс-главы Волжского района Евгения Макридина

Служители Фемиды вынесли новое решение по иску прокуратуры к бывшему главе Волжского района. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как пояснили в ведомстве, Волжский районный суд Самарской области еще в 2024 г. удовлетворил иск прокуратуры региона об истребовании у бывшего главы Волжского района Евгения Макридина в пользу Российской Федерации двух незаконно полученных земельных участков. Общая площадь этих земель составляет 2 тыс. кв. м. Они находятся на территории ФГБНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС)".

Прокурор в суде представлял доказательства, что участки выбыли из состава земель сельхозназначения в 2005 г. незаконно. Уголовное дело в отношении экс-главы района о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в связи с этой ситуацией прекратили из-за истечения сроков давности.

В апелляционной инстанции решение первого суда об изъятии участков отменили. Но облпрокуратура обжаловала этот вердикт в кассационной инстанции. Там решение апелляции отменили и отправили на новое рассмотрение во вторую инстанцию. В итоге недавно суд в апелляции согласился с прокуратурой: земли должны быть истребованы. Это решение вступило в силу, сообщает облпрокуратура.

Напомним, ранее сообщалось о вероятной схеме вывода земель. Предполагалось, что земля была предоставлена в аренду за подписью главы Волжского района Вячеслава Брызгалова. В составе этой площади в конечном счете оказались и участки Макридина. В должности первого замглавы Волжского района он завизировал смену категории территории площадью 6,5 га (из сельхозземель в земли поселений), а потом и ее продажу компании "Комфорт".

Известно, что Евгений Макридин также представал перед судом по делу о смерти женщины от нападения собак. ЧП случилось в Южном городе.