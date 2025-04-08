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Суды Происшествия

Суд снова забрал земли у экс-главы Волжского района Евгения Макридина

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 апреля, Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского облсуда, который ранее признал "добросовестной" сделкой получение земельных участков экс-главой Волжского района Евгением Макридиным. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Плякин.

"В прошлом году Волжский районный суд вынес решение об изъятии двух земельных участков общей площадью 2000 квадратных метров у Макридина. Суд пришел к выводу, что сделки, благодаря которым Макридин стал владельцем земли, были совершены с нарушением принципов правопорядка, нравственности и добросовестности. В постановлении суда указано: "Учитывая хронологическую последовательность и фактическую взаимосвязь событий, связанных с этими сделками, суд признал их недействительными и удовлетворил исковые требования в полном объеме", — пояснил Владимир Плякин.

Как ранее сообщал "Волга Ньюс", дело о земле Евгения Макридина связано с историей отчуждения 6,5 га земель сельскохозяйственного назначения Поволжской АГЛОС (ГНУ "Поволжская агролесомелиоративная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института агролесомелиорации"). Учреждение подведомственно Россельхозакадемии. Российская академия сельскохозяйственных наук разрешила Поволжской АГЛОС выделить неиспользуемые 6,5 га ООО "Комфорт" под индивидуальное жилищное строительство на условиях компенсации опытной станции упущенной выгоды, потерь и убытков за передаваемый участок. Земля была предоставлена в аренду за подписью главы Волжского района Вячеслава Брызгалова. В составе этой площади в конечном счете оказались участки Макридина. В должности первого замглавы Волжского района он завизировал смену категории территории площадью 6,5 га (из сельхозземель в земли поселений), а потом и ее продажу компании "Комфорт".

По факту вывода земель из собственности РФ в 2008 г. Макридин попал под уголовное преследование по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"). За давностью лет, а события происходили в 2003–2004 гг., дело закрыли. Впоследствии 6,5 га были оформлены на директора "Комфорта" Владимира Кузнецова, который разбил территорию на участки площадью 1 тыс. кв. м и продал физическим лицам. Два из них за 5,5 тыс. руб. отошли в собственность Евгения Макридина.

В итоге районный суд обнаружил нарушения в сделке, вышестоящий областной суд решение районного суда отменил, но теперь еще более вышестоящий кассационный суд снова признал нарушения в сделке. Таким образом земли Макридина могут вернуться государству.

"В случае возврата земли в собственность государства возможно было бы рассмотреть их передачу участникам СВО, что было бы важным шагом в поддержке тех, кто защищает интересы нашей страны", — прокомментировал депутат Госдумы Владимир Плякин.

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