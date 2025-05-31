На острове Поджабный горел мусор и валежник

В субботу, 31 мая, произошел пожар на острове Поджабный, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:03. На месте вызова горел мусор и валежник отдельными очагами.

В 15:30 пожар ликвидирован на площади 400 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 11 специалистов и три единицы техники.