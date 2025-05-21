В Самаре подросток предстанет перед судом за то, что на самокате сбил пенсионерку

Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело в отношении подростка, сбившего на самокате 73-летнюю женщину.

От столкновения пенсионерка упала и ударилась головой о бордюрный камень, полученное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.