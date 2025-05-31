В Волжском районе в ДТП пострадали женщина и подросток

В субботу, 31 мая, в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, примерно в 11:30 на 6 км автодороги Р- 229 "Нур — Спиридоновка", водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу (в месте, где это делать разрешено) и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.
Пассажирам Chevrolet — несовершеннолетнему 2014 года рождения и 35-летней женщине оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время на месте дорожной аварии продолжают работать сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!