В Волжском районе в ДТП пострадали женщина и подросток

В субботу, 31 мая, в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным собранным сотрудниками Госавтоинспекции, примерно в 11:30 на 6 км автодороги Р- 229 "Нур — Спиридоновка", водитель автомобиля Changan выехал на встречную полосу (в месте, где это делать разрешено) и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.

Пассажирам Chevrolet — несовершеннолетнему 2014 года рождения и 35-летней женщине оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте дорожной аварии продолжают работать сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.