Пьяный водитель из Самарской области пытался подкупить полицейского

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор 45-летнему мужчине, которого обвиняли в покушении на дачу взятки и повторном нетрезвом вождении. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2024 г. в районе дома №100 на ул. Ленина местного жителя поймали пьяным за рулем Chevrolet Niva. Пытаясь избежать наказания, он предложил автоинспектору взятку 50 тыс. руб., но правоохранитель отказался.

Также выяснилось, что в 2022 г. автомобилиста уже штрафовали за пьяную езду и лишили водительских прав на полтора года.

Теперь суд назначил неудавшемуся взяткодателю штраф 250 тыс. руб. и на два года отобрал водительские права. Машину конфисковали в собственность государства.