В Самаре отправили за решетку 12 участников наркоторговой ОПС

Кировский районный суд Самары вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, 11 из которых являются иностранцами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обвиняемым вменяли создание ОПС, сбыт наркотиков и отмывание денег. В сентябре 2021 г. соучастники скооперировались, чтобы сбывать наркотики в Москве, а также в Московской и Самарской областях. Одни участники группы отправляли через транспортную компанию посылки с запрещенными веществами, а другие — раскладывали "товар" по тайникам.

Помимо этого, организатор открыл банковские счета на свое имя и на третьих лиц. Туда поступали платежи от покупателей. Часть прибыли выводилась за границу. Общий доход злоумышленников превысил 20 млн рублей.

Криминальный бизнес "накрыли" в августе 2022 года. У подозреваемых изъяли более 3,7 кг наркотиков.

Суд приговорил обвиняемых к срокам от 10 с половиной до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.