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Суды Происшествия

Суд начинает рассматривать дело экс-главы облМЧС Олега Бойко

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары в ближайшее время должен рассмотреть уголовное дело бывшего начальника регионального управления МЧС Олега Бойко. Согласно информации на сайте суда, 13 мая материалы передали судье Анне Грицык — она рассматривает много громких дел о коррупции.

Напомним, руководители ГК "Витязь" Ян Гущин и Елена Тютюник, по версии следствия, давали взятки за покровительство теперь уже бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Тот незаконно получил от коммерсантов более 25 млн рублей. Между ГУ МЧС в лице Бойко и Союзом противопожарных региональных обществ, входящих в ГК "Витязь", заключался договор на обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг". Последний служит для передачи данных о возгорании в автоматизированном режиме — сигнал поступает на пульт МЧС, с которого перенаправляется в ближайшую пожарную часть. В группу подозреваемых позже вошли экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Самарской области Алексей Мамыкин, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Дмитрий Зинин, замдиректора МБУ Самары "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин, сотрудник ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой и руководитель управления гражданской защиты Самары (бывший начальник УФМС России по Самарской области) Игорь Дахно. В отношении них также возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток"). А по подозрению в даче взятки вместе с ними задержана руководитель ГК "Саммит" в Тольятти Наталья Фроловская.

Дело Яна Гущина рассматривали в особом порядке — без долгого исследования доказательств, поскольку он сотрудничал со следствием и дал показания в отношении остальных. Буквально на днях суд вынес Гущину приговор: шесть лет колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб. и лишением права занимать определенные должности в сфере пожарной безопасности на пять лет. В ближайшее время должны назначить дату первого заседания по уголовному делу Олега Бойко и остальных фигурантов этой истории.

Судья Анна Грицык сейчас начинает рассматривать другое громкое уголовное дело — в отношении экс-главы института развития Ольги Михеевой. Последнюю обвинили в крупных аферах вместе с братом Денисом Гусевым.

Анне Грицык передали и уголовное дело экс-министра строительства региона Николая Плаксина. Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзор.

Ранее Анна Грицык судила экс-главу депграда Сергея Шанова. Шанов и его адвокат дошли с жалобами до Верховного Суда.

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