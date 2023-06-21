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Суды Происшествия

В Самаре начали судить экс-главу департамента градостроительства Сергея Шанова

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судья Ленинского района Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело теперь уже бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвинили в растрате и пяти случаях злоупотребления должностными полномочиями.

Фото: администрация Самары

Ранее сообщалось, что по распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные арабские эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. При этом, по данным следствия, после возвращения в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более 65 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Во время расследования появились и новые обвинения. Следователи считают, что, используя служебные полномочия, Сергей Шанов утвердил на вновь введенную должность свою знакомую и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей. Статьи обвинения предусматривают наказание вплоть до реального лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель департамента градостроительства занял должность заместителя директора в МП "Жилуниверсал".

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