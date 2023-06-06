16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уголовное дело о возмещении денег чиновнику за поездку в Дубай дошло до суда Число погибших от отравления сидром в регионе увеличилось до шести человек В Нижегородской области зафиксированы случаи отравления сидром Директора УК из Тольятти подозревают в неуплате 152 млн налогов и страховых взносов Мошенник убедил жителя Октябрьска перевести на "безопасный счет" более 2 млн рублей

Преступления Происшествия

Уголовное дело о возмещении денег чиновнику за поездку в Дубай дошло до суда

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре отправили в суд уголовное дело бывшего сотрудника городского департамента градостроительства. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: администрация Самары

Вероятно, речь идет о Сергее Шанове. Напомним, в 2021 г. он по поручению главы Самары летал в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. После возвращения чиновник незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей. Например, прокуратура после проверки посчитала, что Шанов компенсировал не необходимые траты на обучение, а оплату туристических услуг, в том числе трансфер из аэропорта стоимостью 10 тыс. рублей. Надзорное ведомство тогда потребовало уволить чиновника, но администрация города отказывалась это сделать. Кстати, кроме Шанова претензии по возмещению затрат за поездку у прокуратуры были и к главе Самары Елене Лапушкина и первому ее заму Максиму Харитонову. От них требовали вернуть деньги.

Кроме того, следователи считают, что, используя служебные полномочия, Сергей Шанов утвердил на вновь введенную должность свою знакомую и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии.

Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей. В уголовном деле пять эпизодов по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и один по ч. 3 ст. 160 ("Растрата").

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в Ленинский районный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2