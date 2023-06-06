Уголовное дело о возмещении денег чиновнику за поездку в Дубай дошло до суда

В Самаре отправили в суд уголовное дело бывшего сотрудника городского департамента градостроительства. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Вероятно, речь идет о Сергее Шанове. Напомним, в 2021 г. он по поручению главы Самары летал в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. После возвращения чиновник незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей. Например, прокуратура после проверки посчитала, что Шанов компенсировал не необходимые траты на обучение, а оплату туристических услуг, в том числе трансфер из аэропорта стоимостью 10 тыс. рублей. Надзорное ведомство тогда потребовало уволить чиновника, но администрация города отказывалась это сделать. Кстати, кроме Шанова претензии по возмещению затрат за поездку у прокуратуры были и к главе Самары Елене Лапушкина и первому ее заму Максиму Харитонову. От них требовали вернуть деньги.

Кроме того, следователи считают, что, используя служебные полномочия, Сергей Шанов утвердил на вновь введенную должность свою знакомую и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии.

Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей. В уголовном деле пять эпизодов по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и один по ч. 3 ст. 160 ("Растрата").

Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в Ленинский районный суд.