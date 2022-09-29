Сергея Шанова уволили с поста главы департамента градостроительства Самары

В связи с утратой доверия уволили руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Решение принято 28 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

"Причиной увольнения стало выявленное нарушение Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" в части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов. Сергеем Шановым было подано уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. При проведении проверки этого уведомления комиссия администрации городского округа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов пришла к выводу, что им были нарушены нормы действующего федерального законодательства", — рассказали в мэрии.

Как уточняют в администрации, муниципальный служащий должен уведомлять работодателя о конфликте интересов сразу, как ему станет об этом известно, но Шанов не сделал это "незамедлительно".

"Ситуация никак не связана с рассмотрением представления прокуратуры по поводу командировки в рамках обучения в Дубай. Позиция администрации Самары по вопросу несоблюдения Сергеем Шановым порядка возмещения командировочных расходов остается неизменной: орган местного самоуправления считает, что противоправных действий он не совершал", — прокомментировали в мэрии.

Напомним, ранее в отношении Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения". Это произошло после прокурорской проверки. Дело в том, что по распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов был направлен в служебную командировку в Объединенные арабские эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии следствия, после возвращения в Россию Шанов незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей. В прокуратуре считают, что Шанов компенсировал не необходимые траты на обучение, а оплату туристических услуг. Среди них: трансфер из аэропорта стоимостью 10 тыс. рублей. Прокурор Самары Артем Ярыгин потребовал уволить Шанова. Но в мэрии по итогу рассмотрения документа от прокурора отказались это сделать. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района.

Сотрудники прокуратуры также требовали уволить главу департамента транспорта Сергея Маркина. По данным правоохранителей, он тоже необоснованно получил из бюджета на аналогичные поездки 107,2 тыс. рублей.

Кроме того, сейчас суд Ленинского района Самары рассматривает еще один иск надзорного ведомства. От главы Самары Елены Лапушкиной и первого заместителя мэра Максима Харитонова требуют вернуть в бюджет деньги, которые они потратили на свои поездки в Дубай.