В суде озвучили результаты служебной проверки поездок самарских чиновников в Дубай

Суд Ленинского района Самары начал рассматривать иск прокуратуры к главе города Елене Лапушкиной и первому заместителю мэра Максиму Харитонову. Предварительное заседание по иску стартовало 1 сентября.

Напомним, двое самарских чиновников поехали в Дубай. По данным прокуратуры, глава департамента градостроительства Сергей Шанов и руководитель дептранса Сергей Маркин ездили в командировку в Объединенные арабские эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели.

В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. То же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. Когда в мэрии отказались уволить чиновников, представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района.

В заседании возникли некоторые сложности. В частности, на процесс пришла представитель главы города, но не явились ни юрист Максима Харитонова, ни он сам. По мнению представителей Шанова Анны Давыдовой и Валерия Лапицкого, это могло произойти из-за ненадлежащего извещения участников процесса о дате заседания.

"Мы случайно увидели на сайте, но извещений у нас не было. У Шанова я уточняла, никаких извещений не было", - сообщила Анна Давыдова.

Суд выслушал ряд ходатайств и отложил процесс. При этом в процессе заседания стали известны некоторые подробности сложившейся ситуации. Выяснилось, что в администрации проводилась служебная проверка.

"Результатом проверки стало применение дисциплинарного взыскания распоряжением главы. Здесь указывается, что служебная проверка проводилась. Основанием для служебной проверки послужило представление прокуратуры города. Также был изготовлен акт проверки отдельных вопросов расходования бюджетных денежных средств", - пояснила представитель прокуратуры.

Продолжить заседания планируется в середине сентября.

Напомним, сейчас суд также рассматривает еще один иск надзорного ведомства. От Елены Лапушкиной и Максима Харитонова требуют вернуть в бюджет деньги, которые они потратили на свои поездки в Дубай.