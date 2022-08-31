Прокуратура требует от главы Самары Елены Лапушкиной вернуть деньги за поездку в Дубай

Суд Ленинского района Самары начал рассмотрение иска прокуратуры к главе Самары Елене Лапушкиной. По данным надзорного ведомства, мэру незаконно компенсировали деньги на поездку в Дубай. Речь идет о сумме более 70 тыс. рублей.
Напомним, чиновники ездили в командировку в Объединенные арабские эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели.
В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".
Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. Такое же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. В мэрии отказались уволить чиновников. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района. Иск должны начать рассматривать 1 сентября.
Второй иск надзорного ведомства касается непосредственно Елены Лапушкиной и первого замглавы города Максима Харитонова. От них в суде требуют вернуть необоснованно потраченные деньги. Следующее заседание по этому иску состоится 12 сентября.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️