Прокуратура требует от главы Самары Елены Лапушкиной вернуть деньги за поездку в Дубай

Суд Ленинского района Самары начал рассмотрение иска прокуратуры к главе Самары Елене Лапушкиной. По данным надзорного ведомства, мэру незаконно компенсировали деньги на поездку в Дубай. Речь идет о сумме более 70 тыс. рублей.

Напомним, чиновники ездили в командировку в Объединенные арабские эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели.

В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. Такое же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. В мэрии отказались уволить чиновников. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района. Иск должны начать рассматривать 1 сентября.

Второй иск надзорного ведомства касается непосредственно Елены Лапушкиной и первого замглавы города Максима Харитонова. От них в суде требуют вернуть необоснованно потраченные деньги. Следующее заседание по этому иску состоится 12 сентября.