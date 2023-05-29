Экс-глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов получил должность в МП "Ремжилуниверсал"

Бывший руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов занял должность заместителя директора в МП "Ремжилуниверсал", сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, Шанов был уволен с поста руководителя департамента градостроительства Самары в 2022 г. в связи с утратой доверия. Глава ДГС несколько запоздал с сообщением о возникновении в департаменте отношений, которые можно было квалифицировать как конфликт интересов.