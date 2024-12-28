Суд начал рассматривать уголовное дело экс-министра Николая Плаксина

Судья Ленинского района Самары Анна Грицык начала рассматривать уголовное дело экс-главы минстроя Самарской области Николая Плаксина. Его обвиняют в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
Судя по сайту суда, Николай Плаксин взял себе сразу двух адвокатов: на него работают Амира Марданова и Галина Максимова. В процессе также участвуют семь представителей потерпевших.
Напомним, 25 апреля министра строительства задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Самого Захарина и нескольких его подчиненных сотрудники ФСБ "взяли" 11 мая 2022 года.
Позже вопросы к Плаксину возникли также из-за строительства станции метро "Театральная" в Самаре. Бывшему главе министерства грозит реальное лишение свободы. Следующее заседание назначили на 13 января.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?