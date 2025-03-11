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Суды Происшествия

В Верховный Суд РФ поступила жалоба на отмену приговора экс-главе департамента градостроительства Самары

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Верховный Суд РФ поступила кассационная жалоба адвоката на апелляционное определение Самарского областного суда от 25 октября 2024 г., отменившего обвинительный приговор бывшему главе департамента градостроительства Самары Сергею Шанову с возвращением уголовного дела прокурору, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда РФ.

Напомним, что Шанова обвиняли в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одной растрате. Прокуратура считала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения и вернуть деньги в бюджет, но администрация города проигнорировала требование. В итоге на сотрудников мэрии возбудили уголовные дела.

Кроме того, Сергею Шанову вменили в вину злоупотребление полномочиями. А именно то, что он утвердил на новую должность свою знакомую, ставшую затем супругой, и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей.

20 декабря 2023 г. Ленинский районный суд признал Шанова виновным и назначил штраф 200 тыс. рублей. 26 марта 2024 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменений. Но 20 августа Шестой кассационный суд отменил решение апелляции и вернул на новое рассмотрение в этой инстанции. И как указано на сайте Самарского областного суда, 25 октября 2024 г. суд вынес апелляционное определение, которым обвинительный приговор Сергею Шанову был отменен с возвращением уголовного дела прокурору.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного суда РФ, 27 января 2025 г. к ним поступила кассационная жалоба адвоката в отношении Сергея Шанова на апелляционное определение Самарского областного суда от 25 октября 2024 года. Жалоба направлена на изучение, по окончании которого будет принято решение о передаче ее на рассмотрение в судебном заседании, либо об отказе в рассмотрении.

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