Облсуд отменил приговор экс-главе департамента градостроительства Самары

Самарский областной суд отменил приговор теперь уже бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Согласно информации суда, дело возвращено прокурору.

Напомним, Шанова обвиняли в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одной растрате. Прокуратура считала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения и вернуть деньги в бюджет, но администрация города проигнорировала требование. В итоге на сотрудников мэрии возбудили уголовные дела.

Кроме того, Сергею Шанову вменили в вину злоупотребление полномочиями. А именно то, что он утвердил на новую должность свою знакомую, ставшую затем супругой, и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей.

20 декабря 2023 г. Ленинский районный суд признал Шанова виновным и назначил штраф 200 тыс. рублей. 26 марта 2024 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменений. Но 20 августа Шестой кассационный суд отменил решение апелляции и вернул на новое рассмотрение в этой инстанции. Теперь областной суд принял решение об отмене приговора.

Сейчас Шанов работает в муниципальном предприятии.