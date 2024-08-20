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Суды Происшествия

Уголовное дело экс-главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова вернули в апелляционный суд

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката и представление прокуратуры на приговор, вынесенный ранее бывшему руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Шанову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Шанова обвиняли пяти злоупотреблениях должностными полномочиями и одной растрате. Прокуратура считала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения и вернуть деньги в бюджет, но администрация города проигнорировала требование. В итоге на сотрудников мэрии возбудили уголовные дела.

Кроме того, Сергею Шанову вменили злоупотребление полномочиями. А именно то, что он утвердил на новую должность свою знакомую, ставшую затем супругой, и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей.

20 декабря 2023 г. Ленинский районный суд признал Шанова виновным и назначил штраф 200 тыс. рублей. 26 марта 2024 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила этот приговор без изменения.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Шестого кассационного суда, приговор Ленинского райсуда и апелляционное определение областного суда обжаловали и адвокат, и заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов.

20 августа жалобу адвоката и представление прокуратуры рассмотрели. В итоге кассационный суд отменил апелляционное определение и вернул уголовное дело в суд апелляционной инстанции.

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