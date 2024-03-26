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Суды Происшествия

Приговор экс-главе департамента градостроительства Самары устоял в областном суде

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 марта, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу адвоката на приговор Ленинского районного суда от 20 декабря 2023 г. бывшему руководителю департамента градостроительства Самары Сергею Шанову, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.

Напомним, что Шанова обвиняли по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Ранее прокуратура посчитала, что чиновник незаконно возместил из бюджета свои затраты на поездку за рубеж. По распоряжению главы Самары Елены Лапушкиной Шанов поехал в служебную командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. Следствие полагало, что по возвращении в Россию он незаконно возместил из бюджета города траты на более чем 65 тыс. рублей.

После проверки прокуратура потребовала устранить нарушения и вернуть деньги в бюджет, но администрация города проигнорировала требование. После этого на сотрудников мэрии возбудили уголовные дела.

Кроме того, Сергею Шанову вменили злоупотребление полномочиями. А именно то, что он утвердил на новую должность свою знакомую, ставшую затем супругой, и неоднократно выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Общая сумма ущерба, по мнению правоохранителей, составляет 665 тыс. рублей.

6 июня 2023 г., по окончании следствия, уголовное дело в отношении Сергея Шанова поступило для рассмоторения в Ленинский районный суд, который 20 декабря 2023 г. вынес приговор, назначив экс-чиновнику штраф.

Как сегодня пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, жалобу на приговор подал адвокат Сергея Шанова. И сегодня апелляционная инстанция ее рассмотрела и оставила приговор без изменения. Теперь он считается вступившим в законную силу. Но у сторон есть право обжаловать вынесенные судебные акты в судах вышестоящих инстанций.

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